Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yoğun kar yağışı ve buzlanma uyarısı yaptığı Çankırı'da kar yağışı aralıksız sürüyor.

Meteoroloji'den yapılan kar uyarısı sonrasında il merkezi ve ilçelerde dün geceden itibaren tedbirler artırıldı. Sabah saatlerinde aralıklarla yağan kar yağışı, öğleden sonra etkisini artırdı. Uzun süredir kar yağışını bekleyen vatandaşlar karşılaştıkları beyaz örtü karşısında sevinirken, bu anları fotoğrafladı. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında haftaya karla başlayan Çankırılılar bu anların keyfini çıkardı.

Kar yağışı dolayısıyla dışarı çıkan Mehmet Çelik, "Çankırı'da uzun zamandır kar yağmıyordu. Hasret kalmıştık kara. Meteoroloji

de bugün ve yarın için buzlanma uyarısı yaptı. Buradan yola çıkacak vatandaşlarımıza da dikkat etmelerini önemle arz ediyorum. Çankırı beyazı seviyor" dedi.

Hasan Basri Emiroğlu ise, "Gayet güzel, özletmişti kendini. Yağmayacak diyorlardı ama ben bekliyordum. Genelde 1-2 sene kurak gidiyor rutin içerisinde, en sonunda yağacağını bekliyordum. İyi de oldu" diye konuştu.