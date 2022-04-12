İhlas Haber Ajansı

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Çankırı'da kar yağışı: Beyaza bürünen Ilgaz Dağı havadan görüntülendi

Çankırı’da etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Çankırı'da etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Beyaz örtüyle kaplanan Ilgaz Dağı havadan görüntülendi.


Çankırı'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı öğlen saatlerine kadar devam etti. Kar yağışı ile birlikte kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Nisan ayında gelen kar yağışı, Ilgaz Dağı'nda kartpostallık görüntüler oluşturdu. Beyaz örtüyle kaplanan Ilgaz Dağı havadan görüntülendi.


Öte yandan, Karayolları ekipleri kar yağışının etkili olduğu bölgelerde tuzlama ve küreme çalışması yapıyor.

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