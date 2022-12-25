İhlas Haber Ajansı

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Çankırı'da kar yağışı etkili olmaya başladı

Çankırı’nın Çerkeş, Atlaracalar, Kurşunlu ve Ilgaz ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Çankırı'nın Çerkeş, Atlaracalar, Kurşunlu ve Ilgaz ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. D100 karayolunda sürücüler kar yağışı sebebiyle yavaşlayarak ilerliyor.



Çankırı'nın D100 karayolu geçişindeki Çerkeş, Atlaracalar, Kurşunlu ve Ilgaz ilçelerinde kar yağışı başladı. Lapa lapa yağan kar sebebiyle ilçeler beyaza büründü. İlçeler üzerindeki D100 karayolunda kar yağışı sebebiyle sürücüler yavaşlayarak ilerliyor. Karayolları ekipleri ise kar yağışı öncesinde önlem alarak tuzlama çalışması yaptı. Trafik ekipleri sürücülere tedbirli araç kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu.

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