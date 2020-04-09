Çankırı'da karantinaya alınan Yeşilöz köyüne giriş ve çıkış yok

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Yeşilören köyüne giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerince kapatıldı.

Kurşunlu ilçesine bağlı 22 hane ve 48 nüfuslu Yeşilöz köyü, vatandaşlardan ikisinde şehir dışı kaynaklı korona virüs vakası tespit edilmesi üzerine karantina altına alındı. Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da salgının kontrol altına alınması için Kurşunlu Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca köyün ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinaya alındığı bildirildi. Köyün giriş ve çıkışları jandarma ekiplerince kapatılırken, köylülerin ihtiyaçları da kolluk birimleri gözetiminde gerçekleştiriliyor. Köy içerisinde vatandaşların sokağa çıkmamaları ve tedbiri elden bırakmamaları noktasında da sık sık cami hoparlörleri ve jandarma ekipleri tarafından uyarılar yapılıyor.