Çankırı'da karayolları havadan denetlendi

Çankırı'da karayolları, Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığına ait helikopterle denetlendi.

Çankırı'da kazaların en aza indirilmesini sağlamak amacıyla denetimler hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede, Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığına ait bir helikopterle denetim gerçekleştirildi. İl merkezinden başlayan denetimde, Çankırı-Eldivan-Şabanözü-Çubuk karayolu, Şabanözü-Orta karayolu, Çerkeş-Kızılcahamam karayolu ve Çankırı-Çorum karayolu havadan denetlendi.

Vali Abdullah Ayaz ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yusuf Mutlu Genç de denetime katılarak trafik yoğunluğu, yolların durumu, trafikte gerçekleşen ihlalleri ve trafik ekiplerinin yaptığı uygulamaları gözlemledi.

Helikopterle yapılan denetimle eşzamanlı olarak yollarda da dron ve uygulama noktaları yoluyla gün içerisinde, 5 trafik, 5 asayiş ve 2 mobil olmak üzere toplam 12 ekip ve 37 personelle denetimler devam etti. Yapılan denetimlerde 209 araç ve sürücü kontrol edilerek 9 araç ve sürücü hakkında idari para cezası uygulandı. 2 araç trafikten men edilerek 1 araç hakkında da Gümrük Kanununa muhalefetten işlem yapıldı.