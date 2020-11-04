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Çankırı'da kaybolan zihinsel engelli kadın her yerde aranıyor

Çankırı’da iki gün önce kaybolan zihinsel engelli bir kadın için arama çalışması başlatıldı.

Çankırı'da iki gün önce kaybolan zihinsel engelli bir kadın için arama çalışması başlatıldı.


Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde yaşayan İmran Fıtıkoğlu (54) iki gün önce kayboldu. Yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından jandarma ve AFAD ekiplerince bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. 54 yaşındaki zihinsel engeli kadının 1 yıl içerisinde üçüncü kez kaybolduğu öğrenildi.

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