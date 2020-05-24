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Çankırı'da kayıp şahsı arama çalışmaları sürüyor

Çankırı’nın Bayramören ilçesinde 3 gün önce kaybolan zihinsel engelli şahsı arama çalışmaları sürüyor.

Çankırı'nın Bayramören ilçesinde 3 gün önce kaybolan zihinsel engelli şahsı arama çalışmaları sürüyor.


İlçeye bağlı Çakırbağ köyünde yaşayan 45 yaşındaki zihinsel engelli Ramazan Kaparkaya, ailesiyle yaşadığı evden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Kendisinden bir süre haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Hemen bölgede arama tarama çalışmalarına başlayan jandarma ve AFAD ekiplerine köylüler de destek verdi. Üç gündür kendisinden haber alınamayan şahsa yönelik henüz bir ize rastlanmadı. Kaparkaya'yı arama çalışmaları devam ediyor.

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