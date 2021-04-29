Çankırı'da kısıtlamaya saatler kala vatandaşlar sokaklara akın etti

Çankırı'da kısıtlamanın başlamasına saatler kala vatandaşlar sokaklara akın etti.

Ülke genelinde vaka artışının önüne geçmek adına uygulanmaya başlanan tam kapanma dolayısıyla Çankırı'da vatandaşlar cadde ve sokakların yanı sıra alışveriş merkezine akın etti. Bugün saat 19.00 itibari ile başlayan 17 Mayıs itibari ile de sona erecek olan tam kapanma dolayısıyla birçok vatandaş kuaför, çiçekçi ve market gibi yerlere akın etti.

Bu yapılan davranışın yanlış olduğunu dile getiren Alperen Dede, “Bence vatandaşların dışarı akın etmesine gerek yok. Pazar günü hariç genellikle marketler açık. Yerel esnafta açık. Bu süreçte böyle bir duruma gerek yok. Çünkü bu virüsün daha çok yayılmasına yönünden olumsuz bir durum” ifadelerini kullandı.

Kuaför Hüseyin Yılmaz ise doluluktan bahsederek, “Kısıtlamadan dolayı yoğunluğumuz artmış bulunmakta. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Bu zorlu günleri birlikte başarabiliriz. Yeter ki sosyal mesafe ve maske kurallarına uyalım” şeklinde konuştu.