Çankırı'da kısıtlamayı ihlal eden 52 kişiye ceza

Çankırı'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kuralları ihlal eden 52 kişiye toplam 163 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.

Korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor. Çankırı'da Covid-19 tedbirleri kapsamında 11'inci kez hafta sonunu kapsayan kesintisiz sokak kısıtlamasında denetim ve kontroller gerçekleştirildi. 56 saatlik kısıtlamada tedbir ve yasakları ihlal eden 52 kişiye toplam 163 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.