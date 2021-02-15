İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çankırı'da kısıtlamayı ihlal eden 52 kişiye ceza

Çankırı’da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kuralları ihlal eden 52 kişiye toplam 163 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.

Çankırı'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kuralları ihlal eden 52 kişiye toplam 163 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.


Korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor. Çankırı'da Covid-19 tedbirleri kapsamında 11'inci kez hafta sonunu kapsayan kesintisiz sokak kısıtlamasında denetim ve kontroller gerçekleştirildi. 56 saatlik kısıtlamada tedbir ve yasakları ihlal eden 52 kişiye toplam 163 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.