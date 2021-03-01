Çankırı'da kısıtlamayı ihlal edenlere ceza yağdı

Ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Çankırı'da kurallara uymayanlara ceza yağdı.

Ülke genelinde olduğu gibi korona virüsle mücadele kapsamında uygulanmaya devam eden sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Çankırı'da 56 saatlik kısıtlama süresince ekipler tarafından denetimler gerçekleştirildi. İl merkezinde çeşitli noktalarda yapılan uygulamalarda araç sürücülerine ve vatandaşlara izin belgesinin olup olmadığı soruldu. Belgesi olmayan vatandaşlara ise cezai işlem uygulandı.

Cuma günü 21.00 itibari ile başlayan kısıtlamada kuralları ihlal eden 20 kişiye toplamda 63 bin lira cezai işlem uygulandığı öğrenildi.