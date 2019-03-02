Çankırı'da “Kodlanıyoruz” semineri

GİMDES Hanımlar Kurulu Çankırı Temsilcisi Gıda Mühendisi Nida Nur Mercan'ın anlatımı ile gerçekleştirilen seminere çok sayıda kadın katıldı. Çankırı Belediyesi, gıda ürünlerinin üretiminden tüketimine kadar hangi süreçlerden geçtiğini, sağlıklı, güvenli ve kaliteli gıda üretilmesi, gıda maddelerinin raf ömrünün uzatılarak satışta kalabilmesi için hangi maddeler kullanıldığı hakkında bilinçlendirme semineri düzenledi. Gıda Mühendisi Nida Nur Mercan, “Kodlanıyoruz!” başlığı altında gıda ambalajlarındaki e kodları ve e kodlu katkı maddeleri hakkında bilgiler verdi. Mercan, endüstriyel gıdalarda kullanılan katkı maddelerinin kısaltmalarını ifade eden kodların insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinden söz etti. Kadınlara yönelik düzenlenen seminerde katılımcıların merak ettiği sorular da yanıtlandı. Belediye Başkanı Hüseyin Boz, “Evimize giren, bizim ve en önemlisi de çocuklarımızın sağlığını olumsuz etkileyen gıda katkı maddelerinin neler olduğu konusunda kadınları bilinçlendirmek istedik. Onlar zaten bilinçli bir tüketici olarak ürünün son kullanma tarihine, Tarım ve Ormancılık Bakanlığı onayına bakıyorlardı. Bugünkü seminerden sonra ürünlerin içeriğinde kodlanmış katkı maddelerine de dikkat edeceklerine eminim. Eğitici seminerlerimiz ile vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz" dedi.