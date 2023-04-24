İhlas Haber Ajansı

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Çankırı'da korkutan fabrika yangını: Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı

Çankırı’da bir tuz fabrikasında çıkan yangında gökyüzü siyah dumanlarla kaplandı.

Çankırı'da bir tuz fabrikasında çıkan yangında gökyüzü siyah dumanlarla kaplandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Olay, Çankırı il merkezi Abdulhalik Renda Mahallesi Çankırı-Ankara Karayolu üzerinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın bahçesinde bulunan havalandırma ünitesinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek dev makineyi kaplayan yangına işçiler yangın tüpleri ile müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


Fabrikaya gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Makineden yükselen siyah dumanlar ise gökyüzünü kapladı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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