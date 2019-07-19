İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çankırı'da korkutan yangın

Çankırı’da bir binanın 6.

Çankırı'da bir binanın 6. katından çıkan yangın korkuya neden oldu. Yangında dumandan etkilenen 4 kişi kontrol amacıyla hastaneye sevk edildi.



Yangın, Aksu Mahallesi Çelebi Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. İddiaya göre, binanın 6. katında çocuklar evde saç düzleştirici ile oynadığı esnada yangın çıktı. Dumanı gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 4 kişi kontrol amaçlı Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Evde maddi hasar meydana geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.