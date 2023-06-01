Çankırı'da korkutan yangın

Çankırı'da bir evin mutfak kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Olay, Çankırı il merkezi Abdulhalik Renda Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sitedeki bir evin mutfak bölümünde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.