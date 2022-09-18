İhlas Haber Ajansı

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Çankırı'da KPSS heyecanı: Sınav binasına koşarak girdiler

Çankırı’da, Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (KPSS) genel yetenek ve genel kültür oturumu başladı.

Çankırı'da, Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) genel yetenek ve genel kültür oturumu başladı. Kapıların kapanmasına dakikalar kala okula gelen adaylar, koşarak sınav binalarına girdi.


ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) 2022-KPSS lisans oturumlarının ilki olan Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, Çankırı'da saat 10.15'te başladı. Oku önlerinde toplanan adaylar, sınavın başlamasına az bir süre kala sınava katılacakları salonlara alındı. Okul kapıları saat 10.00'da kapatıldı. Kapıların kapanmasına dakikalar kala okula gelen adaylar ise koşarak sınav binalarına girdi.


Sınavda adaylara 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verilecek.


Eğitim Bilimleri oturumu ise bugün 14.45'te başlayacak. Adaylara 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilecek.

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