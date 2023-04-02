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Çankırı'da MSÜ sınavı heyecanı

Çankırı’da Milli Savunma Üniversitesi Asker Öğrenci Belirleme Sınavı heyecanı yaşandı.

Çankırı'da Milli Savunma Üniversitesi Asker Öğrenci Belirleme Sınavı heyecanı yaşandı.


Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), ülke genelinde olduğu gibi Çankırı'da da başladı. Sınava girecek adaylar, okullara sabah erken saatte geldi. Adaylar binaların ününde uzun kuyruklar oluşturdu. Adaylar sınava kimlik ve giriş kağıtları kontrol edildikten sonra görevliler tarafından aranarak içeri alındı. 10.15'te başlayan sınav için sınav binalarına girişler 15 dakika öncesinden kapatıldı.

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