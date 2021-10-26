Çankırı'da öğrencilere simülasyon tırında deprem eğitimi

Çankırı'da, AFAD tarafından deprem farkındalığı oluşturmak amacı ile deprem simülasyon tırında öğrencilere eğitim verildi.

Çankırı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından afet bilinci oluşturmak amacı ile deprem simülasyon tırı ile öğrencilere eğitim verdi. Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi'nde düzenlenen eğitimde, deprem simülasyon tırında öğrencilere deprem esnasında yapılması gereken hususlar uygulamalı olarak anlatıldı.

Eğitimin ardından ise deprem tatbikatı yapıldı.