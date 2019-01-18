Çankırı'da öğrencilerin karne heyecanı

Çankırı'da 28 bin 33 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

İlker Tuncay İlköğretim Okulunda karne töreni yapıldı. Törende konuşan Okul Müdürü İsmail Bişkin, 26 şubede 720 öğrenci, 30 öğretmen ile eğitim-öğretim yaptıklarını söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, “2018-2019 eğitim-öğretim yılının birinci dönemini bugün yarıyıl tatiline girecek. Öğrencilerimiz 4 Şubat'ta tekrar okullarına dönecek. İlimiz genelinde 28 bin 33 öğrencimiz karne heyecanını yaşıyor. Sizler de öğrencilik döneminde aldığınız karne heyecanını bugün tekrar anımsayacaksınız. Ben birinci sınıftan itibaren karnelerimi saklıyorum. Arada bir kontrol ederim. İlk eğitimin verildiği yer aile ocağıdır. 15 tatil süresinde çocuklarımızın aileleri ile doyası eğlenmelerini, vakit geçirmelerini arzuluyoruz. Kabiliyetleri doğrultusunda sportif etkinlikler yapmaları güzel olacaktır. Hepsinden önemlisi aile ile zaman geçirmeleridir. İlimizin tarihi dokusu zengin olan yerleri gezmeleri önemli. Veliler toplantısında velilere soruyoruz 'kar yağdı kardan adam yapan var mı?' diye bir tane kardan adam yapan yok. Çocuklarımızın aileleri birlikte kardan adam, kardan ev yapmalarını arzuluyoruz” dedi.

Vali yardımcısı Abdullah Aslaner ise şu ifadelere yer verdi:

“Çocuklarımızı tebrik ediyorum, ailelerini kutluyorum. Bunu maç gibi düşünürsek maçın ilk devri yenik kapatabiliriz ama ikinci devre bunu telafi edebiliriz. Çocuklarımız ikinci yarıya daha iyi hazırlansın.”

Yapılan konuşmalar sonrasında protokol üyeleri tarafından öğrencilere karneleri verildi.

Karne törenine Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Genel Meclisi Başkanı Ruhi Şeker, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Kemal Karatatar ve daire müdürleri katıldı.