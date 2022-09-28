Çankırı'da okul servis araçlarına sıkı denetim

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılının başlaması ile birlikte öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlamak amacı ile okul servis şoförlerine yönelik denetim ve eğitim çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler tarafından 12-25 Eylül tarihleri arasında il genelindeki 95 okul servis aracı denetlendi. Yapılan denetimlerde 13 servis aracına toplam 5 bin 551 TL para cezası uygulandı.

Ekipler eğitim faaliyetleri çerçevesinde ise 78 servis sürücüsüne seminer verdi. Seminerlerde sürücüler trafik kuralları ile ilgili bilgilendirildi.