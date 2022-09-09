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Çankırı'da otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Çankırı’nın Çerkeş ilçesi D100 karayolunda otomobilin bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesi D100 karayolunda otomobilin bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Çankırı'nın Çerkeş ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gere istikametinde seyir halinde olan D. A. idaresindeki 34 VJ 4108 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde refüjdeki beton bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü D.A. ile M.B. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar Eskipazar Devlet Hastanesi ve Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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