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Çankırı'da otomobil ile traktör çarpıştı: 3'ü ağır 8 yaralı

ÇANKIRI (İHA) – Çankırı’da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3’ü ağır 8 kişi yaralandı.

ÇANKIRI (İHA) – Çankırı'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre kaza, Ankara-Çankırı karayolu Tüney köyü mevkiinde meydana geldi. Aynı istikamette seyreden Yasemin Ç. (38) idaresindeki 26 EP 477 plakalı otomobil ile Mustafa Ş. (61) idaresindeki 06 BAG 404 plakalı traktör çarpıştı. Kazada şoförlerin yanı sıra Şeymanur Ç. (17), Müzeyyen Ç. (69), Arif Ç. (67) ile traktörde bulunan Döndü Ş. (62), Hasan Ş. (44) ve Emirhan Ş. (12) yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Döndü Ş., Arif ve Müzeyyen Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Ankara-Çankırı karayolu kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılırken, araçlar tali yola yönlendirildi.

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