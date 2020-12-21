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Çankırı'da ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirildi

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirildi.


Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suç ve suçlularla mücadelesini sürdürüyor. Ekipler, Kızılırmak ilçesine bağlı Çatalelma köyü Deliağıl mevkisinde bir ağıl ve eklentilerinde aramalarda bulundu. Çalışmalarda birer adet ruhsatsız av tüfeği ve kuru sıkı tabanca ile fişek ele geçirildi.


Söz konusu şahıslar R.Ö. ve O.Ö. hakkında ilgili kanunlara muhalefet suçundan toplamda 2 bin 452 TL idari yaptırım para cezası uygulandı. Ele geçirilen av tüfeği, kuru sıkı tabanca ve 9 adet fişek ise muhafaza altına alındı.

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