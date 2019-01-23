Çankırı'da S plaka dönemi başlıyor

Çankırı'da servis taşıtları için 'S' plakalar bugün itibariyle dağıtılmaya başladı. Şartları yerine getiren servis şoförleri plakayı almaya hak kazanacak.

Çankırı Şoförler Ve Otomobilciler Esnaf Odasında yapılan plaka takdimi programına Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, Çankırı Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Necati Akdoğan, Çankırı Belediyesi Zabıta Müdür Vekili Ahmet Semerci ve beraberindeki heyet katıldı.

Açılış konuşması yapan oda başkanı Akdoğan, “Belediye Başkanımız Hüseyin Boz girişimleriyle alt yapıyı hazırladık kendisine sunduk, o da takdirle karşıladı. Hazırlıklarımız tamam bir de bunu taçlandıralım diye 3 tane plakamızı hazırladık. Burada ciddi bir emek oldu. Artık burası bir üniversite şehri. Eskiden biz bize aramızda idare ediyorduk ama dışarıdan artık insanlar geliyor. Kaliteyi görmeleri lazım. Tabii bununla alakalı yönetmelikler var. Yönetmeliğe uyarak kanunun gerektiği şekilde yaptık. Şöyle de bir karar verdik. 11 Aralık 2018 tarihine kadar Çankırı Vergi Dairesine kayıtlı ve Çankırı Şoförler Odasına kayıtlı olan her servisçi şoför arkadaş bu haktan yararlanacak. Hiç kimseyi dışarıda bırakmadık. Tabii o günü bir tarih belirledik. Ondan sonraki tarihteki kişiler yine yapamayacak değil yapacaklar ama kriterleri var. Kriterleri yerine getiren herkes yararlanacak. Tahmini hesaplarımıza göre yaklaşık 300 kişi servis arkadaşlarımız da bundan yararlanacak. 300 tane araç bu konuyla ilgili taçlandırılacak ve Çankırı sokaklarında hizmet verecek. 2017 yılının Kasım ayında kredilerle ilgili taşıt edindirme sıfır kilometre araçlar için geçerli 500 bin lira kredi sunmuşlardır. Sanırım Ağustos ayı gibi kredi durduruldu. Bu yeni yönetmeliklerle beraber o krediyi de açtılar. Sıfır araç alma adı altında 500 bin lira kadar da kredi verip araçları da yenileyebiliyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Hüseyin Boz ise, “Bu işi yapan arkadaşlarımızla istişare ederek ve tamamının ortak kararıyla gelmiş olduğumuz bir nokta var. Şehrimize cemiyetimize hepimize ilgili arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hem bu işi yapan arkadaşlarımıza değer katacak hem şehrimize bir ciddiyet getirecek bir düzen getirecek ben şehrimiz için şoför arkadaşlarımız için bu işin hayırlı olduğunu düşünüyorum. Bunun için bu çalışmaları cemiyetimizle birlikte yaptık. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Zabıta Müdür Vekili Ahmet Semerci de, “Okul açılışını temmuz olarak baz aldığımız zaman bir takım yeni uygulamalar olacak. Fotoğraflama, içinin koltuklarında değişim, proje değişiklikler olacak esnafımızı birazda zor durumda bırakmamak için belediye meclis kararımızla yönetmeliğe bir geçici madde koyduk. Esas milat geçtiğimiz yıl Aralık ayında başladı ama işin sonu temmuz ayında bitiyor. Bu senenin sonunda S plakası olmayan hiç bir araç ne personel servisi yapabilecek ne de öğrenci taşıya bilecek. Bunun denetimi de hem il trafik müdürlüğü hem de Çankırı Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde yeni oluşturulan Ulaşım Amirliği kuruldu. Hizmetler bu amirlikten devam edecektir” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşma sonrasında servis şoförlerine sırasıyla plakaları verildi.