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Çankırı'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Çankırı’da aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu.

Çankırı'da aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Olayda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Çankırı-Ankara kara yolunda önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen iki taraf Galericiler Sitesi mevkinde karşılaştı. İki taraf arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine İ.K. yanındaki silahla ateş açtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Murat K., Yusuf K., Erol K. sağlık ekipleri tarafından Çankırı Devlet Hastanesi'ne Mehmet U. ise Özel Karatekin Hastanesine kaldırıldı. Olayda ağır yaralanan Murat K. (33) Çankırı Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda yaralanan şahısların tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kavgada silah kullanan İ.K. olay yerinden kaçtıktan sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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