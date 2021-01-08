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Çankırı'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada biri köy muhtarı 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada biri köy muhtarı 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgilere göre olay, Çerkeş ilçesine bağlı Yoncalı köyünde meydana geldi. İddialara göre, H.A. ile Uğur Yaşa arasında köyden 3 kilometre uzak bir alanda tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi sonrasında köy muhtarı Ramazan Bozkurt olayı sonlandırmak için bölgeye gitti. Tartışmada H.A. köy muhtarı Ramazan Bozkurt ile Uğur Yaşa ve eşi Yemen Yaşa'ya tüfekle ateş açtı.


Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Uğur Yaşa ile Ramazan Bozkurt'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayda yaralanan Yemen Yaşa ise Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Olay yerinden ayrılan H.A. ise evinde bulunarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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