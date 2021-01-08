İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çankırı'da sis etkili oldu

Çankırı’da gece saatlerinde başlayan sis sabah da etkisini sürdürdü.

Çankırı'da gece saatlerinde başlayan sis sabah da etkisini sürdürdü.


Çankırı-Kastamonu kara yolu üzerinde sis etkili oldu. Gecenin ilerleyen saatlerinde beliren sis, sabah da etkisini sürdürdü. Görüş mesafesinin yer yer 30 metrenin altına düştüğü bölgede sürücüler de zorluklar yaşarken farlarını yakarak dikkatli bir şekilde ilerlediler.


Çankırı'da hava sıcaklığı da 6 derece olarak ölçülürken özellikle sürücülerin sise karşı dikkatli olmaları noktasında uyarılarda bulunuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.