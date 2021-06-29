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Çankırı'da sokakta bulunan cüzdanlar sahiplerine teslim edildi

Çankırı’da sokakta bulunan iki cüzdan, sahiplerine teslim edildi.

Çankırı'da sokakta bulunan iki cüzdan, sahiplerine teslim edildi.


Ilgaz ilçesinden el hızarını tamir ettirmek ve diğer işleri için kent merkezine gelen İrfan Erdoğan ile torunu ile birlikte vakit geçiren Resul Topuz, cüzdanlarını düşürdü. İçerisinde bir miktar para, kredi kartları ve kimliklerin bulunduğu cüzdanlar, diğer vatandaşlar tarafından bulundu.


Cüzdanlar, Çankırı Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne teslim edildi. Burada ekiplerce yapılan araştırmalarda cüzdan sahiplerine ulaşıldı. Kayıp cüzdanlar, tutanak ile sahiplerine teslim edildi. İrfan Erdoğan ve Resul Topuz, cüzdanlarını getiren vatandaşlara ve belediye yetkilerine teşekkür etti.

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