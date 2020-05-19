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Çankırı'da sosyal mesafeli çelenk töreni

Çankırı’da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Çankırı'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.


Korona virüs önlemleri kapsamında bu sene 19 Mayıs da evlerden kutlandı. Kentte düzenlenen törende korona virüs dolayısıyla sosyal mesafe kurallarına uyularak katılımcıların maske takmaları da istendi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Program, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunduktan sonra sona erdi.

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