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Çankırı'da şüpheli ölüm

Çankırı’da yakınları tarafından bir süredir haber alınamayan 66 yaşındaki Mehmet Sarıca, evinde ölü bulundu.

Çankırı'da yakınları tarafından bir süredir haber alınamayan 66 yaşındaki Mehmet Sarıca, evinde ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Üsteğmen Erdem Öztürk Sokak üzerindeki evinde tek başına yaşayan 66 yaşındaki Mehmet Sarıca'dan bir süredir haber alamayan yakınları, polis ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine Sarıca'nın ikametine giden ekipler, girdikleri evde şahsın hareketsiz olduğunu gördü. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde iki çocuk babası Sarıca'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri evde inceleme yaptıktan sonra Mehmet Sarıca'nın cenazesi hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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