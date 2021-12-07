İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çankırı'da ‘taklit ürün' operasyonu

Çankırı’da polis ekipleri tarafından iş yerinde yapılan aramalarda, 158 adet taklit ürün ele geçirildi.

Çankırı'da polis ekipleri tarafından iş yerinde yapılan aramalarda, 158 adet taklit ürün ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Çankırı Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başka markalara ait ürünlerin taklitlerini sattığı belirlenen iş yerlerinde arama yapıldı. 8 iş yerinde yapılan kontrollerde, ünlü markaların taklidi olduğu belirlenen 158 adet ayakkabı, terlik ve kıyafet ele geçirildi.


Olayla ilgili ürünleri satan şahıslar hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.