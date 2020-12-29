Çankırı'da tedbirlere uymayanlara 2 milyon 249 bin lira caza

Korona virüs salgınıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Vali Abdullah Ayaz, "Şuanda sokağa çıkma süreleri kısıtlı bir sürü aktiviteden kendilerini alıkoymuş olduk. Kendilerine yapılan ziyaretler çocuklar torunlar, komşular büyüklerimizi aslında tekrardan söylüyoruz; büyüklerimizi hasta ediyor. Buda vefat sayımızı hem de hastanedeki yükümüzü artırmakta. Onun için tekrar söylüyoruz; lütfen bir süre daha büyüklerimizi ziyaretimizden uzak duralım. Akşamları sokağa çıkma kısıtlaması var hafta sonları da var bir süre daha devam edecek. Yine de vatandaşlarımızı bir süre daha kalabalık ortamlarda tedbirsiz bir şekilde oturulan yerlerde dükkanlar, evler ev ziyaretleri misafirliğe gitmekten misafir kabul etmekten sakınmalarını istiyoruz. İnsan sosyal bir varlık sosyalleşme ihtiyacını anlayışla karşılıyoruz. Ancak bunu yapacaksak tedbirli bir şekilde olacağız. Ama ev içerisinde tedbirlerin ev içerisinde uygulanması gerçekçi değil. Biraz daha sabır diyoruz sonuçlar ağır. Kalabalık ortamlardan uzak durulması en önemli beklentimiz" dedi.

"Son tedbirlerin meyvelerini gördük"

Alınan son tedbirlerle birlikte vaka sayılarının düştüğünü ifade eden Vali Ayaz, şunları kaydetti:

"Son tedbirlerinde meyvelerini ilimizde de ülkemizde de gördük. Onu için genle durum iyi önümüzdeki haftalarda daha da iyi olacağını ümit ediyoruz. Bunu biz birkaç defa tecrübe ettik iyileşme yolunda iki ayda geldiğimiz yolu iki hafta geri gidebiliyoruz. Hastalığın öyle bir özelliği var. İki ayda düşürdüğümüz vaka sayısı iki haftada eski haline dönebiliyor. Yaylım hızı çok yüksek. Onun için tedbirleri bıraktığımız anda tekrar aynı durumla karşı karşıya kalabiliriz. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında katı bir denetim yaptık. Genel anlamda bir sakinlik var."

"2021'in 2020'den iyi olmasını istiyoruz"

Ayaz, "Bu hafta hem jandarma hem de emniyet marifetiyle denetimler yaptık. 45 vatandaşımıza sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal ettiğinden dolayı ceza uygulamak zorunda kaldık. Denetimler devam edecek. Aile içi bulaş birinci sırada ama yüzde 48'lerden en son 37'lere bir gerilemesi oldu. Her hafta bu oranları görüyoruz. Çarşı pazar 3. sıradaki yerini devam ettiriyor. Vatandaşın tahmini onun için sokağa çıkma kısıtlamasını uyulmayla ilgili olarak hem marketlerde 'HES kodu' denetimizi oldu bir günde bin 532 kişinin 'HES kodu'nu kontrol ettik. Herhangi bir ihlalle de karşılaşmadık. Bu tip farklı denetim yöntemleri geliştirme gayretinde oluyoruz. 2021'in 2020'den iyi olmasını hem bizim hem dünyanın temennisi hem ilimiz için, hem ülkemiz için, hem tüm insanlık için öyle olur. Süreç bitmedi. Bu durumu daha önce yaşadık ilimizde vaka sayılarının çok düşük seyrettiği durumlar oldu" diye konuştu.

"Hastanedeki doluluk oranı yüzde 50"

Toplam vefat sayısının 282 olduğunu dile getiren Ayaz, “Bugüne kadarki toplam vefat sayısı 282 son toplantıda 226 olarak açıklamıştık. Hastanedeki doluluk oranı yüzde 50'lerde. İyiyiz. Vaka sayılarındaki düşüş hastaneye bu hafta yansıdı diyelim. Hastanede şu anda yatanlar çoğunlukla hastalığı 10-15 gün önce kapmış olanlar. Onun için vakalardaki düşüş hastaneye daha geç yansıyor. Bugüne kadar hiçbir sorunumuz olmadı hastaneyle ilgili. Hiçbir vatandaşımızı ne serviste ne yoğun bakıma alamayacak duruma gelmedik çok şükür. Ama kurban bayramından sonra sınırları test ettik korkuyu gördük. O endişeyi yaşadık ama şu an çok şükür gayet iyi durumda önümüzdeki günlerde daha iyi olmasını bekliyoruz şu anki gidişat ona doğru" ifadesini kullandı.

"İlk aşı sağlık çalışanlarına yapılacak"

Korona virüs aşını olacağını ifade eden Ayaz, “Arkadaşlarımız bana aşı olabilirsiniz dedikleri gün aşı olacağım. İlimize gelecek ilk parti aşıların tamamı sağlık çalışanlarımıza yapılacak. Ben dahil hiç kimseye sağlık çalışanlarımız aşılanmadan aşılama yapılmayacak. Bende sıramı bekleyeceğim. Benim aşı ile ilgili herhangi bir çekincem yok. Bilime de inanıyorum bilim insanlarımıza da inanıyorum. Şahsi hiçbir tereddüdüm yok. Sağlık çalışanlarımızdan sonra ikinci aşamada riskli sektörde çalışanlarımızla devam edecek aşılama çalışmaları. Sağlık bakanımızda söyledi insanları zorlayamayız ama temennimiz o dur ki insanlarımızın aşı olmaları. Aşının yan etkilerinden bahsediliyor ama Korona virüsün yan etkisi yok doğrudan etkisi var. Koronanın etkilerini bu güne kadar yakından hepimiz gördük. Etrafımızda korona olmayan veya vefat etmeyen kimse yok hepimizin tanıdığı insanlar bu virüsle hastalandılar hayatlarını kaybettiler. Ben iki taraftaki riskleri karşılaştırdığımda kesinlikle aşı olunmasını çok daha makul mantıksal buluyorum. Benim sağlık bakanlığımız sağlık çalışanlarımıza itimadım tam o konuda hiçbir tereddüdüm yok" dedi.