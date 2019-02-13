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Çankırı'da THM Korosu eğitimleri

Çankırı Nurettin Ok Halk Eğitim Merkezi Makamsal Türk Halk Müziği(THM) Korosu eğitimlerine devam ediyor.


Gazi Üniversitesi Bağlama Bölümü mezunu Müzik Öğretmeni Mustafa Çağıran şefliğinde çalışan koro, halk müziğine gönül vermiş 20-60 yaş aralığındaki sanatseverlerden oluşuyor.


Çankırı, kültür ve sanatseverleri bir kez daha buluşturdu. 20–60 yaş aralığındaki 25 kişi bir araya gelerek Çankırı Nurettin Ok Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde Türk Halk Müziği Korosu kurdu. 16 korist ve bağlama, dilsiz kaval, cura, kabak kemane, basgitar ile ritm çalan çalan 9 kişiden oluşan koro, birbirinden güzel türkülerin seslendirildiği çalışmalarını yıl sonunda Çankırılılara sunmayı hedefliyor. Çalışmaları haftada iki gün aralıksız olarak sürdürdüklerini belirten Koro Şefi Mustafa Çağıran, “Koromuza gönüllü olarak katılan 25 arkadaşımız, güzel sesleri ve çaldıkları enstrümanları ile destek veriyor. Halk müziği dinleyen, seven, söyleyen ve çalan arkadaşlarımızı Çankırı'da bir araya getirmekten mutluyuz. Böylesi sosyal bir faaliyetin içinde yeni insanlar tanımak ve müzikle iç içe olmak bizlere huzur ve keyif veriyor. Özverili bir şekilde geçen çalışmalarımızı yıl sonunda Neşet Ertaş'ı yad ederek Kırşehir ve Keskin yörelerinin türkülerinden oluşan bir konser ile taçlandırmayı planlıyoruz. Destek veren herkese teşekkür ediyor, Türk Halk Müziği ile ilgilenen vatandaşlarımızı da koromuza davet ediyoruz” dedi.

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