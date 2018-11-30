Çankırı'da “Türk Kültüründe Helva” paneli

Yıl Kültür Merkezinde “Türk Kültüründe Helva” konulu panel gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sebahat Deniz, "Helvanın sadece bir tatlı olarak günlük hayatımızda yer aldığını düşünürken hiç öyle olmadığını gördük. İnsanoğlunun dünyaya gelişinden ölümüne kadar, hatta sonrasında da kültürümüzde çok önemli yeri olduğumuzu tespit ettik” dedi.

Deniz konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Bu çalışma Türkiye çapında etki uyandırdı. Çok basit bir şey gibi görünen unsurun kültürümüzde ne kadar önemli yere sahip olduğunu, projeyi başlattıktan sonra anladık. Kültürümüzün ne kadar geniş olduğunu, bu tür çalışmaların yapılması gerektiğini, toplumu ayakta tutan özelliklerin bunlar olduğunu müşahede ettik."

Yapılan konuşma sonrasında 1. oturumda Doç. Dr. Ahmet Özcan başkanlığında Türk Dili Yadigarlarında Şeker, Tatlı Helva konusunda Dr. Bihter Gürışık Köksal, helva çeşitleri ve ritiüllerde helvanın işlevleri konusunda Dr. Zehra Hamarat ve Dr. Evrim Ulusan Öztürkmen, Gelenekten Güncele Çankırı'da Helva konusunda ise Dr. Serap Aslan Cobutoğlu konuşma yaptı.

Prof. Dr. Tevfik Erkal'ın başkanlığını yaptığı 2. oturumda ise şairin helva yaptığı koruk konusunda Prof. Dr. Sebahat Deniz, klasik Türk şiirinde helvaya dair ayrıntılar konusunda Doç. Dr. Ümran Ay, klasik Türk şiirinde helvayla ilgili benzetmeler konusunda ise Arş. Gör. Zeynep Öz tarafından yapıldı.

Yapılan panelde değerlendirme Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sebahat Deniz tarafından yapıldı. Değerlendirme sonrasında katılımcılara çeşitli helvalar ikram edildi.