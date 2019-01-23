Çankırı'da TYP kuraları çekildi

Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleşen kura çekilişi noter huzurunda katılımcılarla birlikte yapıldı. Çankırı Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü, Orman Fidan Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı, Çankırı Çalışma, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Çankırı İl Müftülüğü, Çankırı İl Özel İdaresi, Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil Yardım Koordinasyon Merkezi, Köylere Hizmet Götürme Birliği, Çankırı Polis Meslek Eğitim Merkezi kurumlarının il ve ilçeleri de dahil olmak üzere toplamda 500 kişilik alım yapıldı. Yapılan alımların yüzde 20 oranında şehit ve gazi aileleri yakınları doğrudan başlatıldı.

TYP kapsamında erkeklerde 35 yaş üstü, kadınlar, eski hükümlü ve engellilerde ise herhangi bir yaş sınırı aranmadı.