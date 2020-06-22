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Çankırı'da üst geçit çöktü

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde bir tırın çarptığı üst geçidin çökmesi sonucu kara yolu ulaşıma kapandı.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde bir tırın çarptığı üst geçidin çökmesi sonucu kara yolu ulaşıma kapandı.


Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu üzerinde paletli kepçe taşıyan bir tır, Çerkeş ilçesinde bulunan üst geçide takıldı. Çarpmanın etkisiyle üst geçidin Samsun istikametinde bulunan kısmı çökerken tır ve iş makinesi enkazın altında kaldı. Çökme sonrasında İstanbul- Samsun istikameti trafiğe kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, İstanbul-Samsun kara yolunda seyreden araçları farklı istikamete yönlendirdi. Kaza sonrasında yaralanan tır sürücüsü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza esnasında üst geçitte kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.


Ulaşıma kapanan yolda enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

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