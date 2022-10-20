İhlas Haber Ajansı

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Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

İstanbul’dan Çankırı’nın Çerkeş ilçesine uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca getirdiği belirlenen şahıs, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul'dan Çankırı'nın Çerkeş ilçesine uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca getirdiği belirlenen şahıs, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Çerkeş ilçesi Kadıözü köyünde yaşayan bir şahsın, İstanbul'dan Çerkeş ilçesine uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca getirdiği tespit edildi. Harekete geçen ekipler tarafından şahsın evinden arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 13 gram eroin, 3 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet tabanca fişeği ele geçirildi.


Olayla ilgili şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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