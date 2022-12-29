İhlas Haber Ajansı

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Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Çankırı’da jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir şahsın aracında ve evinde yapılan aramalarda çok sayıda ecstasy, 10 gram sentetik ecza hapı, bir miktar esrar ele geçirildi.

Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir şahsın aracında ve evinde yapılan aramalarda çok sayıda ecstasy, 10 gram sentetik ecza hapı, bir miktar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, şüphe üzerine bir şahsın bulunduğu araç durduruldu. Şahsın aracında ve evinde yapılan aramalarda 61 adet ecstasy hap, 20.40 gram esrar, 10 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

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