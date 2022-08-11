Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 100 kök kenevir ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlarını işleyen şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, Çankırı'nın merkez ilçesinde kenevir yetiştirdiği tespit edilen bir şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelinin evinde, aracında ve bahçesinde yapılan aramalarda 100 kök kenevir bitkisi , bin 208 gram kubar esrar, 48 gram reçine esrar, 3,40 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs, Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.