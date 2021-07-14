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Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Çankırı’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.


Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik operasyonlar sürüyor. Bu neticede ekipler tarafından Şabanözü ilçesinde 2 şüpheli şahsın evinde arama yapıldı. Y.A. ve İ.M. isimli şahısların evinde yapılan aramada, 85 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 5 gram kubar esrar, 7 kök kenevir bitkisi, 1 adet kurusıkı tabanca ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Yapılan arama sonrasında yakalanan Y.A. ve İ.M. isimli şahıslar gözaltına alındı.

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