İhlas Haber Ajansı

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Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Çankırı’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, yürütülen çalışmalar çerçevesinde uyuşturucu üretimi ve ticareti yapan 2 şüpheli takibe alındı. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda 666 adet sentetik ecza hapı, 1 adet sigara sarma makinesi, 4 bin adet boş makaron, 9 bin 500 gram bandrollü tütün ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıslar, Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklandı.

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