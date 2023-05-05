Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonun gözaltına alınan 2 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 2 şüpheli şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada 410 adet ecstasy hap, 23 gram esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 95 adet fişek ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.