İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Çankırı’da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonun gözaltına alınan 2 şahıs tutuklandı.

Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonun gözaltına alınan 2 şahıs tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 2 şüpheli şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada 410 adet ecstasy hap, 23 gram esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 95 adet fişek ele geçirildi.


Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.