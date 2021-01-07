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Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.


Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 farklı adreste narkotik köpeği Ofset ile yapılan aramada 570 gram Sentetik kannabinoid/bonzai, 60 gram metamfetamin, 50 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak G.B, T.D isimli şahıslar ifadelerinin alınmasına sonrasında serbest bırakıldı. M.D. isimli şahıs ise adli mercilerce tutuklandı.

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