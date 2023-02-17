Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda bir şahıs tutuklandı

Çankırı'da jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda bir şahıs tutuklandı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyonlar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından şüphelinin evine ve iş yerine operasyon düzenlendi. Ekipler, evde ve iş yerinde yaptığı aramada 621 adet ecstasy hap ve bir miktar da metamfetamin ele geçirdi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.