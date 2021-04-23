Çankırı'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kentte uyuşturucu maddenin yanı sıra silah kaçakçılık yapanlara yönelik çalışma düzenlendi. Bu neticede, Çerkeş ve Atkaracalar ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Narkotik köpeğinin de katılımıyla söz konusu adres ve araçlarda yapılan aramalarda 22 gram metamfetamin, 4 gram esrar, 2 sentetik hap, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tabanca, 146 tabanca fişeği ile 3 silah şarjörü ele geçirildi.

Operasyon kapsamında T.A, H.K, M.B, S.Y, Ş.S, S.H. ve T.H. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.