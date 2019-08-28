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Çankırı'da uyuşturucuya geçit yok

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda skunk maddesi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Y.K. ve M.K. isimli şahısların üzerine yapılan aramada 3,46 gr skunk maddesi elde edildi. Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Y.K ve M.K isimli şahıslar hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan işlem yapıldı.

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