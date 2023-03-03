Çankırı'da vatandaşlar EYT başvurusu için soluğu SGK'da aldı

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle Çankırı'da vatandaşlar, emeklilik başvurusu yapmak için Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü'nün yolunu tuttu.

Emekli olmak için yaşı bekleyenlere rahat nefes aldıracak EYT düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından Çankırı'da emeklilik hakkı olan vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü'ne koştu. Vatandaşlar, sabahın ilk saatlerinde SGK İl Müdürlüğü binasında uzun kuyruklar oluşturdu.