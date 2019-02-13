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Çankırı'da yağmursuyu ve kanalizasyon hatları temizleniyor

Çankırı Belediyesi, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarında periyodik bakım ve temizlik çalışmalarına başladı.


Belediye Başkanı Hüseyin Boz, çalışmaların özellikle sıkıntılı bölgelerde rutin aralıklarla sürdürüldüğünü söyleyerek muhtemel su baskınları, tıkanıklıklar ve birikintiler sebebi ile vatandaşların mağduriyet yaşamalarını engellemek istediklerini kaydetti.


Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, kanalizasyon ekiplerini yağmur suyu ve kanalizasyon hattı temizliğine yönlendirdi. Çalışmalar kapsamında; Abdulhalik Renda Mahallesi stadyum çevresi, Aksu Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi, Eskiçeşme Sokak, Hastane Caddesi, Çeşme Sokak, Buğday Pazarı Mahallesi Şehit Mustafa Demir Caddesi, Şehit Eyüp Gönen Caddesi ve Yıldız Sokak'ta toplamda yaklaşık bir km yağmur suyu ile 1,5 km kanalizasyon hattı temizliği gerçekleştirildi. Hat temizliği çalışmalarında kombine kanal temizleme aracı kullanıldı.

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