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Çankırı'da yangın, iki ev kullanılamaz hale geldi

Çankırı’da meydana gelen yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.

Çankırı'da meydana gelen yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.


Çankırı'nın Eldivan ilçesine bağlı Büyük Hacıbeyi köyünde Ercan Ünal'a ait bir evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Büyüyen alevler kısa sürede yan taraftaki Eyüp Çelik'e ait eve de sıçradı. Olayı fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Çankırı ve Eldivan Belediyesine ait itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.


Yangının sebebi henüz belirlenemezken iki ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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