Çankırı'da yoğun kar yağışı: Onlarca araç yolda kaldı

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle D-100 ve Çankırı-Kastamonu karayolu beyaza büründü. Yaz lastiği ile yola çıkan onlarca otomobil ile torlar yolda kaldı.

Çankırı'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Ilgaz ilçesinde yağan kar, D-100 karayolu ve Kastamonu-Çankırı karayolunda ulaşımı olumsuz etkiliyor. Çankırı-Kastamonu karayolunda kar sebebiyle onlarca araç yolda kaldı. Kış lastiği takmayan otomobiller ile tır sürücüleri zor anlar yaşadı.

Karayolları ekipleri küreme çalışmalarını sürdürürken, sürücüler yol açma ve tuzlama çalışmalarının yetersiz kaldığını söyledi.