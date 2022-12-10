Çankırı'daki köylerde artık öğrenmenin yaşı yok

Çankırı'da yapılan köy yaşam merkezlerinde vatandaşlar, yaşların aldırış etmeden açılan kurslarda eğitim alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Aile Okulu Projesi" çerçevesinde köy yaşam merkezlerinde açılan kurslar devam ediyor. Bu çerçevede Çerkeş ilçesi Dağçukurören Köyü Köy Yaşam Merkezinde, öğretmen Özlem Özdemir Kesik eğiticiliğinde yürütülen kurslar, hafta sonları 10.00-13.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Köy Yaşam Merkezi faaliyetleri ile ilgili bilgi veren Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Duygu Hamlı, 'öğrenmenin yaşı yoktur' sloganıyla hareket ettiklerini belirterek, İl genelinde olduğu gibi Dağçukurören Köyü Köy Yaşam Merkezinde de faaliyetlerin ve eğitimlerin artarak devam ettiğini aktardı. Hamlı, Aile Okulu Projesi çerçevesinde düzenlenen kursa 27 velinin katılım sağladığını ifade etti.

Öte yandan, aile okulu kurslarını ziyaret eden Çerkeş Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ayşe Ceyhun Uzgör de kursların önemine değinerek, katılım sağlayan velilere teşekkür etti.